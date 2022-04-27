Мінфін розмістив військові облігації на рекордні 13 млрд гривень — Finance.ua

Мінфін розмістив військові облігації на рекордні 13 млрд гривень

Вчора 09:15 — Казна та Політика

Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 13 мільярдів гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Зокрема, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 91 день на 1,949 млрд гривень під 9,5% річних, 189 днів — на 89,939 млн гривень під 10% річних та 420 днів — на 10,948 млрд гривень під 11% річних.

1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень, 19 квітня — на 157 млн гривень, 82 млн доларів та 33 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити військові облігації до 400 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський рекомендує Національному банку купувати військові облігації.

Національний банк 8 березня викупив військові облігації на 20 млрд гривень і за необхідності продовжить фінансувати критичні витрати уряду в умовах воєнного стану.

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