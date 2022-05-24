Мінфін розмістив військові облігації на 9,4 млрд гривень та $107,2 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військові облігації на 9,4 млрд гривень та $107,2 млн

Вчора 17:30 — Фондовий ринок

Мінфін розмістив військові облігації на 9,4 млрд гривень та $107,2 млн

Міністерство фінансів у вівторок, 24 травня, розмістило військові облігації на 9,4 млрд гривень і 107,2 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщено папери з терміном обігу 63 дні на 545,5 млн гривень під 9,5% річних, з терміном обігу 161 день — на 8 734,4 млн гривень під 10% річних та з терміном обігу 518 днів — на 89,9 млн гривень під 11,5% річних.

Водночас Мінфін розмістив папери в доларах з терміном обігу 365 днів на 54,88 млн доларів під 3,7% річних і 190 днів — на 52,3 млн доларів під 2,5% річних.

1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень, 19 квітня — на 157 млн гривень, 82 млн доларів та 33 млн євро, 26 квітня — на 13 млрд гривень, 3 травня — на 5,7 млрд гривень та 50,3 млн доларів, 10 травня — на 4,7 млрд гривень, 17 травня — на 7,5 млрд гривень.

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