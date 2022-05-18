Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та €184 млн за 4 місяці — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та €184 млн за 4 місяці

Вчора 11:32

У січні-квітні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 61,6 млрд гривень, 254 млн доларів та 184 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані НБУ.

Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 61,570 млрд гривень, що на 43,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 254 млн доларів та 184 млн євро, що на 73,6% менше та 63,3% більше відповідно, ніж за січень-квітень 2021 року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 11,1% (-0,1 п.п.) річних, у доларах — 3,6% річних, у євро — 2,5% (+0,7 п.п.).

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2020 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 258,8 млрд. гривень, 3,9 млрд. доларів і 845 млн. євро за рахунок розміщення ОВДП.

У 2019 році Мінфін залучив до державного бюджету 227,6 млрд. гривень, 4,3 млрд. доларів і 387 млн. євро за рахунок розміщення ОВДП.

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