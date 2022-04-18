Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці

Вчора 18:45 — Фондовий ринок

Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці

У січні-березні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 41,3 млрд гривень, 172 млн доларів та 7 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані НБУ.

Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 41,293 млрд гривень, що на 56,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 172 млн доларів та 7 млн євро, що на 76,6% та 89,8% менше, ніж за січень-березень 2021 року.

Середньозважена прибутковість цінних паперів у гривні становила 11,2% (-0,7 п.п.) річних, у доларах — 3,6% річних, у євро — 1,8%.

1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд. гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.