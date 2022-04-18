Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці — Finance.ua
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Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці

Вчора 18:45Фондовий ринок
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Мінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяціМінфін розмістив ОВДП на 41,3 млрд гривень, $172 млн та €7 млн за 3 місяці
У січні-березні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 41,3 млрд гривень, 172 млн доларів та 7 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це свідчать дані НБУ.
Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 41,293 млрд гривень, що на 56,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також було розміщено папери на 172 млн доларів та 7 млн євро, що на 76,6% та 89,8% менше, ніж за січень-березень 2021 року.
Середньозважена прибутковість цінних паперів у гривні становила 11,2% (-0,7 п.п.) річних, у доларах — 3,6% річних, у євро — 1,8%.
1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд. гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень.
За матеріалами: Українські Новини
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