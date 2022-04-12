Мінфін продав військових облігацій на $1,2 млрд з початку війни — Finance.ua

Мінфін продав військових облігацій на $1,2 млрд з початку війни

Вчора 15:42 — Фондовий ринок

Мінфін продав військових облігацій на $1,2 млрд з початку війни

$1,195 млрд — загалом таку суму залучили до держбюджету від продажу військових облігацій з початку війни. Міністерство фінансів провело 14 аукціонів.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Зокрема від продажів отримали 30,3 млрд грн, $12 млн та 143,4 млн євро.

Найбільший портфель військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований серед банків — первинних дилерів. Але громадяни та бізнес продовжують активно нарощувати свою частку вкладень. Так власниками цінних паперів загалом стали понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу. Разом вони придбали військових облігацій на 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро.

Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.

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