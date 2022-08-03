Мінфін планує залучити ще $14 млрд від партнерів — Finance.ua

Мінфін планує залучити ще $14 млрд від партнерів
Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ вже отримала $12,7 млрд зовнішньої підтримки, до кінця року уряд сподівається залучити ще близько $14 млрд.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю УНІАН.
«У нас з початку війни залучено уже $12,7 млрд зовнішньої грантової та кредитної допомоги. Зараз йдуть перемовини про отримання ще близько $14 млрд. Тобто всього йдеться про отримання $27 млрд до кінця року», — сказав Марченко.
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Він уточнив, що у березні Україна отримала зовнішньої допомоги на $3,4 млрд, у квітні — на $1,7 млрд, у травні — на $1,5 млрд, у червні — на $4,4 млрд, у липні — на $1,7 млрд.
«У серпні плануємо — $6 млрд, у вересні — $4,7 млрд. Жовтень і подальші місяці залежать від результату перемовин з нашими партнерами та МВФ», — зазначив голова Мінфіну. Водночас він визнав, що у липні планувалося отримати більше коштів, висловивши сподівання, що вони надійдуть у серпні.
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