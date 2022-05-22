Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів — Finance.ua
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Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів

Вчора 15:48Фондовий ринок
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Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархівМінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів
Німеччина проти примусового вилучення на користь України майна російських олігархів, які потрапили під західні санкції. Необхідно переконати росіян в тому, щоб вони зробили це добровільно.
Про це заявив голова Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю FT.
Він підкреслив, Німеччина відкрита до пропозицій Євросоюзу щодо вилучення російських державних активів на користь України, проте вважає надто серйозними складнощі, якими загрожує конфіскація власності росіян.
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«Країни, в основі устрою яких лежить верховенство закону, гарантують недоторканність приватної власності. Пов’язані з конфіскацією складності дуже великі. російських бізнесменів слід переконувати зробити внесок у виплату репарацій Україні на добровільній основі. З цього приводу необхідно провести політичну дискусію, у якій я хотів би взяти участь», — зазначив Лінднер.
Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну в усьому світі почали заморожувати та заарештовувати російські активи та майно, західні країни розглядають можливість їхньої конфіскації для фінансування відновлення України.
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Додамо, президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів росії, гроші з яких би йшли на компенсації тим, хто постраждав від російської агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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