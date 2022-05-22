Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів — Finance.ua

Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів
Німеччина проти примусового вилучення на користь України майна російських олігархів, які потрапили під західні санкції. Необхідно переконати росіян в тому, щоб вони зробили це добровільно.
Про це заявив голова Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю FT.
Він підкреслив, Німеччина відкрита до пропозицій Євросоюзу щодо вилучення російських державних активів на користь України, проте вважає надто серйозними складнощі, якими загрожує конфіскація власності росіян.
«Країни, в основі устрою яких лежить верховенство закону, гарантують недоторканність приватної власності. Пов’язані з конфіскацією складності дуже великі. російських бізнесменів слід переконувати зробити внесок у виплату репарацій Україні на добровільній основі. З цього приводу необхідно провести політичну дискусію, у якій я хотів би взяти участь», — зазначив Лінднер.
Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну в усьому світі почали заморожувати та заарештовувати російські активи та майно, західні країни розглядають можливість їхньої конфіскації для фінансування відновлення України.