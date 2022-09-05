Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями — Finance.ua
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Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями

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Уряд України пропонує Верховній Раді встановити, що державне регулювання та нагляд за компаніями, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги при наданні в оренду нерухомого майна, здійснюватиме Міністерство фінансів України.
Як повідомив Мінфін, законопроєкт із відповідними правками до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів» Кабінет міністрів ухвалив у п’ятницю.
Згідно з ним, Мінфін також стане регулятором для осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, торговців витворами мистецтва та посередників у такій діяльності.
Крім того, пропонується включити таких осіб і компанії-посередники з оренди, про які йшлося вище, до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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