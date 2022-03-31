Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%»

Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%»

Міністерство фінансів готове розширювати пільгове кредитування підприємців на умовах оновленої Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це під час брифінгу «Забезпечення стабільності державної фінансової та бюджетної політики в умовах воєнного стану» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Безпрецедентне пом’якшення програми „5-7-9%“ дозволяє сільгоспвиробникам вчасно здійснювати посівну, адже вони є основними реципієнтами цієї програми. В принципі ми й надалі готові кредитувати вітчизняний бізнес на пільгових умовах, як з точки зору покриття кредитних ризиків, так і покриття відсоткових ставок», — сказав Сергій Марченко.

Зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачають зменшення кредитної ставки до 0%, збільшення суми річного доходу підприємця, який може претендувати на цю програму, до 60 млн євро та збільшення розміру портфельних гарантій держави до 80% суми кредиту.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва. Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує діяльність Фонду.

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