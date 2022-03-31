Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%»

Вчора 09:42Кредит&Депозит
116
Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%»Мінфін готовий розширювати кредитування за програмою «5-7-9%»
Міністерство фінансів готове розширювати пільгове кредитування підприємців на умовах оновленої Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це під час брифінгу «Забезпечення стабільності державної фінансової та бюджетної політики в умовах воєнного стану» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
«Безпрецедентне пом’якшення програми „5-7-9%“ дозволяє сільгоспвиробникам вчасно здійснювати посівну, адже вони є основними реципієнтами цієї програми. В принципі ми й надалі готові кредитувати вітчизняний бізнес на пільгових умовах, як з точки зору покриття кредитних ризиків, так і покриття відсоткових ставок», — сказав Сергій Марченко.
Читайте також
Зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачають зменшення кредитної ставки до 0%, збільшення суми річного доходу підприємця, який може претендувати на цю програму, до 60 млн євро та збільшення розміру портфельних гарантій держави до 80% суми кредиту.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва. Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує діяльність Фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.