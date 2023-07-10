Мінфін цьогоріч залучив ₴135 мільярдів через випуск військових облігацій — Finance.ua

Мінфін цьогоріч залучив ₴135 мільярдів через випуск військових облігацій
Міністерство фінансів із початку 2023 року, станом на 4 липня, залучило до державного бюджету 135 млрд грн через випуск військових облігацій.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«Від початку 2023 року Міністерство фінансів України залучило 135 млрд грн через випуск військових облігацій, станом на 4 липня 2023 року. Кошти спрямовуються на підтримку Збройних сил України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважують, що будь-який громадянин України може придбати військові облігації України через уповноважені банки чи ліцензованих брокерів та зробити свій внесок у поразку ворога.
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Від початку 2023 року, станом на 10 липня, портфель громадян, що володіють державними облігаціями, збільшився на 12,5 млрд гривень — до 43 млрд грн.
Нагадаємо, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року.
За рік війни банкам і фінансовим компаніям, хоч і не без «бойових втрат», та все все-таки вдалося втримати фінансовий фронт і побудувати першу потужну лінію оборони. Проте як віднайти баланс між потребами і кредитоспроможністю позичальників і бізнесу, зберегти стійкість фінансової системи, при цьому не втративши ключову місію — підживлення економічної активності? Про це поговоримо на конференції UCC:
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