Мінфін цьогоріч залучив ₴135 мільярдів через випуск військових облігацій — Finance.ua

Мінфін цьогоріч залучив ₴135 мільярдів через випуск військових облігацій Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

Мінфін цьогоріч залучив ₴135 мільярдів через випуск військових облігацій

Міністерство фінансів із початку 2023 року, станом на 4 липня, залучило до державного бюджету 135 млрд грн через випуск військових облігацій.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Від початку 2023 року Міністерство фінансів України залучило 135 млрд грн через випуск військових облігацій, станом на 4 липня 2023 року. Кошти спрямовуються на підтримку Збройних сил України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважують, що будь-який громадянин України може придбати військові облігації України через уповноважені банки чи ліцензованих брокерів та зробити свій внесок у поразку ворога.

Від початку 2023 року, станом на 10 липня, портфель громадян, що володіють державними облігаціями, збільшився на 12,5 млрд гривень — до 43 млрд грн.

Нагадаємо, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року.

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