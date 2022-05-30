Мінфін 31 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах — Finance.ua
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Мінфін 31 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах

Вчора 11:44Фондовий ринок
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Міністерство фінансів 31 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Папери у гривні мають терміни обігу 56, 224 та 511 днів.
Папери у доларах мають термін обігу 330 днів.
1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень, 19 квітня — на 157 млн ​​гривень, 82 млн доларів та 33 млн євро, 26 квітня — на 13 млрд гривень, 3 травня — на 5,7 млрд гривень та 50,3 млн доларів, 10 травня — на 4,7 млрд гривень, 17 травня — на 7,5 млрд гривень, 24 травня — 9,4 млрд гривень та 107,2 млн доларів .
Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити військові облігації до 400 млрд гривень.
Президент Володимир Зеленський рекомендує Національному банку купувати військові облігації.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: Українські Новини
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