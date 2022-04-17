Мінфін 19 квітня розміщуватиме військові облігації у гривні, доларах та євро — Finance.ua

Мінфін 19 квітня розміщуватиме військові облігації у гривні, доларах та євро

Вчора 12:10 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 19 квітня розміщуватиме військові облігації у гривні, доларах та євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Мінфін розміщуватиме гривневі папери з терміном обігу 196 та 427 днів.

Папери у доларах мають термін обігу 372 дні, у євро — 225 днів.

1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня — на 6,7 млрд гривень, 15 березня — на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня — на 6 млрд гривень, 29 березня — на 3,3 млрд гривень, 5 квітня — на 5,6 млрд гривень, 12 квітня — на 6,2 млрд гривень.

Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити військові облігації до 400 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський рекомендує Національному банку купувати військові облігації.

Національний банк 8 березня викупив військові облігації на 20 млрд гривень і за необхідності продовжить фінансувати критичні витрати уряду в умовах воєнного стану.

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