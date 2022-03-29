Міненерго: видобуток вугілля знизився на 30% — Finance.ua

Міненерго: видобуток вугілля знизився на 30%

Вчора 08:33 — Енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що видобуток вугілля з початком війни знизився приблизно на 30%.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

Відповідаючи на питання з якою кількістю шахт міністерство втратило зв’язок, або контроль, він зазначив що дві шахти («Золоте» і «Тошківська») в стані затоплення і не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1.

«При цьому є питання щодо видобутку вугілля в частині його відвантаження. Ідуть обстріли залізничних колій і не завжди є можливість вивезення. Раніше вивезення могло проводитися цілодобово, зараз тільки вдень», — резюмував він.

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