Міненерго США анонсує рекордний видобуток нафти наступного року — Finance.ua

Міненерго США анонсує рекордний видобуток нафти наступного року Вчора 07:19 — Енергетика

Вже з наступного року США планують рекордно збільшити обсяг видобутку нафти.

Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм, передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки

«Йдеться про попит та його задоволення. Коли росія увірвалася до України, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми маємо компенсувати цю втрачену кількість палива», — сказала вона в інтерв’ю каналу Fox News Sunday.

За словами голови міненергетики, США видобуватимуть до 2023 року 12,7 мільйона барелів нафти на день. Зараз ця цифра становить 12 мільйонів.

Гренголм додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектору збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

У середині липня Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена зі спадкоємцем цієї країни.

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