Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі на 27 червня — Finance.ua
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Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі на 27 червня

Енергетика
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Ситуація в енергосистемі на 27 червня. Як повідомилив Міненерго, сталися аварії на лініях оператора системи електропередачі, дефіцит в енергосистемі відсутній.
Стан мереж
Учора сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській області. Також короткостроково вимикалася лінія 220 кВ міждержавного з'єднання з Угорщиною. Розрахункове місце пошкодження — 37 км від підстанції Мукачево, на ділянці енергосистеми Угорщини.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії, теплова — понад 32%, ВДЕ — понад 11%, гідрогенерація — понад 10%.
Наслідки підриву КАХОВСЬКОЇ ГЕС
Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області заживлено останніх 35 споживачів, яких було знеструмлено через підтоплення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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