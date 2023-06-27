Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі на 27 червня — Finance.ua

Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі на 27 червня Сьогодні 12:44 — Енергетика

Ситуація в енергосистемі на 27 червня. Як повідомилив Міненерго, сталися аварії на лініях оператора системи електропередачі, дефіцит в енергосистемі відсутній.

Стан мереж

Учора сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській області. Також короткостроково вимикалася лінія 220 кВ міждержавного з'єднання з Угорщиною. Розрахункове місце пошкодження — 37 км від підстанції Мукачево, на ділянці енергосистеми Угорщини.

Генерація

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії, теплова — понад 32%, ВДЕ — понад 11%, гідрогенерація — понад 10%.

Наслідки підриву КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області заживлено останніх 35 споживачів, яких було знеструмлено через підтоплення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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