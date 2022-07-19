Міненерго опрацьовує питання створення єдиного держтрейдера електроенергії — Finance.ua

Міненерго опрацьовує питання створення єдиного держтрейдера електроенергії Вчора 12:26 — Енергетика

Міністерство енергетики України опрацьовує питання щодо створення єдиного державного трейдера електроенергії на базі АК «Енергетична компанія України».

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив міністр Герман Галущенко.

«Це питання не мертве. Воно у процесі. Тому і передали АК „ЕКУ“ до Мінекономіки, тому що в такому разі компанія не може бути під Міненерго, щоб не порушувати наших європейських зобов’язань», — пояснив міністр.

За його словами, трейдер буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.

«Не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави — правила залишаться на всіх однакові», — зауважив Галущенко.

За словами міністра, цій ідеї чиниться певний опір, але вона насамперед спрямована на захист інтересів держави.

Наприкінці червня уряд передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства «Енергетична компанія України», які перебували в управлінні Міненерго.

«22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, призначили колишнього голову трейдингової компанії групи ДТЕК „Д.Трейдинг“ Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ „ТЕТ груп“, відомого імпортом електроенергії з білорусі минулого року», — пише «Інтерфакс-Україна».

Економічна Правда За матеріалами:

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