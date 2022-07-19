Міненерго опрацьовує питання створення єдиного держтрейдера електроенергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міненерго опрацьовує питання створення єдиного держтрейдера електроенергії

Енергетика
46
Міністерство енергетики України опрацьовує питання щодо створення єдиного державного трейдера електроенергії на базі АК «Енергетична компанія України».
Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив міністр Герман Галущенко.
«Це питання не мертве. Воно у процесі. Тому і передали АК „ЕКУ“ до Мінекономіки, тому що в такому разі компанія не може бути під Міненерго, щоб не порушувати наших європейських зобов’язань», — пояснив міністр.
За його словами, трейдер буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.
«Не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави — правила залишаться на всіх однакові», — зауважив Галущенко.
За словами міністра, цій ідеї чиниться певний опір, але вона насамперед спрямована на захист інтересів держави.
Наприкінці червня уряд передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства «Енергетична компанія України», які перебували в управлінні Міненерго.
«22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, призначили колишнього голову трейдингової компанії групи ДТЕК „Д.Трейдинг“ Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ „ТЕТ груп“, відомого імпортом електроенергії з білорусі минулого року», — пише «Інтерфакс-Україна».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.