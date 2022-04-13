Мінекономіки запустило чат-бот про трудові відносини в час війни — Finance.ua

Мінекономіки запустило чат-бот про трудові відносини в час війни

Вчора 12:34 — Особисті фінанси

Міністерство економіки України створило чат-бот у Telegram, аби українці могли легко знайти відповіді на питання щодо трудових відносин під час війни.

Йдеться про чат-бот @TrudEconomBot , за допомогою якого користувачі зможуть знайти інформацію про організацію трудових відносин під час війни.

Що там корисного? У сервісі за розділами систематизовано відповіді на поширені запитання щодо особливостей надання відпусток, оплати праці, ведення документації тощо під час воєнних дій.

Сервіс доступний у Telegram. Для початку використання необхідно натиснути «start» та обрати необхідний розділ.

Розгорнуті відповіді на питання щодо трудових відносин під час воєнного стану також опубліковані на сайті Міністерства економіки України за посиланням: https://bit.ly/3LO11Xc

Довідка Finance.ua:

одне із управлінь Держпраці надало роз’яснення щодо того, як ФОПу розірвати трудовий договір з найманим працівником. Зазначається, що повідомлення не містить норм права, а носить лише рекомендаційний характер;

24 березня набрав чинності Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Як тепер організовано робочий процес — ми розповідали тут.



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