Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до рф

Світ
17
Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до рф
Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до рф
Тайвань із січня розширить обмеження на експорт товарів до білорусі й росії.
Про це повідомило у вівторок тайванське Мінекономіки.
«З метою міжнародного співробітництва й запобігання експорту високотехнологічних товарів для військових цілей Міністерство економіки сьогодні переглянуло відповідні правила. Відповідно до (дій) ЄС, США та інших дружніх країн, розширено обсяг обмежень щодо експорту до росії та білорусі», — йдеться в повідомленні.
У Мінекономіки Тайваню повідомили, що йдеться про 45 назв товарів. Уточнено, що для визначення таких товарів застосовують «спільний високопріоритетний список електронних і механічних деталей та обладнання, які широко використовуються в комерційних цілях, але можуть бути використані для виробництва бойової зброї».
Читайте також
«Нещодавно Європейський Союз, США та інші наші міжнародні союзники зібрали уламки зброї з поля бою в Україні», результатом чого стало складання цього списку, пояснюється в повідомленні.
«Міністерство економіки продовжує вести переговори з профспілками та виробниками для інформування щодо розширення експортного контролю та надало виробникам 30-денний буферний період для підготовки до ситуації, а відповідні правила буде офіційно введено в дію 25 січня», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.