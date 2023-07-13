Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає — Finance.ua

Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає

Міністерство економіки спільно з українським бізнесом, асоціаціями та експертами створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Планується обговорення ключових галузей, які мають стати стимулом для розвитку української економіки та напрацювання конкретних високорівневих секторальних пропозицій», — сказано в повідомленні.

Ці напрацювання ляжуть в основу Плану України для Ukraine Facility (UF) від Європейського Союзу.

Крім того, за словами Свириденко, діалог з бізнесом дозволить розробити проєкт секторальних програм розвитку для UF й пропозиції від бізнесу до секторальних стратегій розвитку на 10 років за трьома етапами:

короткострокові - 2023−2024 рр.;

середньострокові - 2025−2027 рр.;

довгострокові - 2028−2033 рр.

Напрацювання «Плану України» дозволить залучити в українську економіку 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії.

Читайте також Відновлення України: у Мінфіні назвали пріоритетні сфери для фінансування

«Для надходження фінансування за програмою Ukraine Facility ми маємо напрацювати План відновлення, реконструкції та модернізації країни. Його поетапне втілення дозволить нам впродовж наступних 4 років не лише отримати 50 мільярдів євро допомоги, але й посприяти у залученні додаткових інвестицій від партнерів на майже таку ж суму — 50 мільярдів. Та для цього маємо сформувати спільне бачення економічного розвитку країни», — підкреслила міністерка.

За її словами, «План України» має структурувати бачення повоєнного відновлення та розвитку України. Також там мають бути виписані майбутні реформи та сектори, які потребують першочергового фінансування.

Читайте також Багатомільярдна підтримка: скільки коштів отримає Україна на відновлення після війни

«План дозволить в найближчі роки повернути ВВП на рівень до 2021 року й ще додатково збільшити на плюс 10%. Ми вже розуміємо на що підуть ці кошти — частина покриє бюджетний дефіцит, частина піде на відновлення, але велика частина коштів має бути спрямована в приватний сектор, реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які своєю чергою мають стимулювати залучення додаткового приватного капіталу», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.