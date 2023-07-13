Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає — Finance.ua
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Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає

Казна та Політика
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Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає
Мінекономіки та бізнес розробляють «План України»: що він передбачає
Міністерство економіки спільно з українським бізнесом, асоціаціями та експертами створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України.
Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Планується обговорення ключових галузей, які мають стати стимулом для розвитку української економіки та напрацювання конкретних високорівневих секторальних пропозицій», — сказано в повідомленні.
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Ці напрацювання ляжуть в основу Плану України для Ukraine Facility (UF) від Європейського Союзу.
Крім того, за словами Свириденко, діалог з бізнесом дозволить розробити проєкт секторальних програм розвитку для UF й пропозиції від бізнесу до секторальних стратегій розвитку на 10 років за трьома етапами:
  • короткострокові - 2023−2024 рр.;
  • середньострокові - 2025−2027 рр.;
  • довгострокові - 2028−2033 рр.
Напрацювання «Плану України» дозволить залучити в українську економіку 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії.
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«Для надходження фінансування за програмою Ukraine Facility ми маємо напрацювати План відновлення, реконструкції та модернізації країни. Його поетапне втілення дозволить нам впродовж наступних 4 років не лише отримати 50 мільярдів євро допомоги, але й посприяти у залученні додаткових інвестицій від партнерів на майже таку ж суму — 50 мільярдів. Та для цього маємо сформувати спільне бачення економічного розвитку країни», — підкреслила міністерка.
За її словами, «План України» має структурувати бачення повоєнного відновлення та розвитку України. Також там мають бути виписані майбутні реформи та сектори, які потребують першочергового фінансування.
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«План дозволить в найближчі роки повернути ВВП на рівень до 2021 року й ще додатково збільшити на плюс 10%. Ми вже розуміємо на що підуть ці кошти — частина покриє бюджетний дефіцит, частина піде на відновлення, але велика частина коштів має бути спрямована в приватний сектор, реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які своєю чергою мають стимулювати залучення додаткового приватного капіталу», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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