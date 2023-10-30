Мінекономіки представило кроки до досягнення глобальної продовольчої безпеки — Finance.ua

Мінекономіки представило кроки до досягнення глобальної продовольчої безпеки Сьогодні 11:24 — Казна та Політика

Мінекономіки представило кроки до досягнення глобальної продовольчої безпеки

Глобальна продовольча безпека та подолання голоду мають бути пріоритетами для світу, а функціонування глобальної продовольчої системи — захищеним від впливів криз та конфліктів.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на саміті дипломатичних та безпекових радників лідерів держав та політичних директорів МЗС, присвяченому реалізації Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначила Свириденко, агресія росії проти України вкрай негативно вплинула на доступність продовольства в світі. З початку широкомасштабного вторгнення кількість людей, які страждають від нестачі їжі, зросла з 221 до 324 мільйонів. Навіть держави, які не імпортують українське продовольство, відчувають вплив російської агресії - через зменшення продовольства на ринку та підвищення цін.

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«„Зерновим коридором“, який став проміжним рішенням, було доставлено істотний обсяг продовольства, зокрема в Африку та Азію. А завдяки ініціативі „Grain from Ukraine“ понад 170 тис. тонн зерна з українських портів було відправлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Навіть сьогодні, коли зернова угода припинена, а росія безперервно атакує українські порти, Україна, завдяки новому коридору, відправила в країни, що потребують продовольства, 700 тисяч тонн зерна. Відтак вільне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях є критичною точкою забезпечення продовольчої безпеки», — заявила міністерка.

За словами Юлії Свириденко, наразі є спільне розуміння мети, якої потрібно досягнути в рамках реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Зокрема, це забезпечення умов для безперебійного, безпечного та доступного постачання продовольства з України, збільшення обсягів постачання продуктів харчування найбільш незахищеним споживачам у всьому світі тощо.

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«Результати, яких ми хочемо досягти — судноплавство в Чорному морі має стати безпечним і забезпеченим відповідним захистом, морські шляхи — розмінованими. Загальна транспортна спроможність України та сусідніх країн має відображати обсяг сільськогосподарських товарів, що транспортуються з України та регіону до держав-нетто-імпортерів. Країни-нетто-імпортери повинні мати доступ до продуктів харчування через систему довгострокових контрактів і регіональних хабів, а витрати на транспортування та страхування мають бути ефективними та не створювати тиску на світові ціни», — зазначила Юлія Свириденко.

Основні напрямки роботи:

Створення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства з Чорноморського басейну.

Запуск довгострокової програми збільшення пропускної спроможності транспортних шляхів через ЄС і в першу чергу підтримки розвитку поставок продовольства через Балтійський коридор.

Забезпечення безпеки постачання товарів до держав-нетто-імпортерів.

Посилення програм продовольчої безпеки, які надають допомогу найбільш уразливим споживачам.

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