Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році — Finance.ua
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Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році

Казна та Політика
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Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році
Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.
Про це заявив заступник голови Мінекономіки Олексій Соболєв на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії.
За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна проти України не закінчиться в середині 2023 року, а триватиме майже цілий рік.
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«Здається, ми пройшли пік інфляції — вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%», — додав чиновник.
Нагадаємо, інвестиційна компанія Dragon Capital покращила прогноз скорочення ВВП України у 2023 році на 4,5 відсоткових пункти: до −0,5% у річному вимірі. Як йдеться в пресрелізі компанії, дефіцит електроенергії, викликаний атаками росії на українську енергетичну інфраструктуру, помітно зменшився в січні і був відсутній з другої декади лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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