Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні — Finance.ua

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Падіння ВВП у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що краще за показник січня — 32% (±2%).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого. Виграна Україною „енергетична війна“ додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність», — наводить слова першого віцепрем’єра — міністра економіки України Юлії Свириденко пресслужба відомства.

За її словами, загалом економічний фронт тримається: економіка продовжує функціонувати, адаптуватися та відновлюватися.

Зокрема, у лютому порівняно із січнем поточного року дещо покращилася ситуація в промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника, як дефіцит електроенергії, зважаючи на запуск дев’яти атомних блоків.

Зазначається, що на це могло вплинути зменшення ракетних обстрілів території України та об’єктів електроенергетики і нівелювання їх негативного впливу більшою адаптивністю виробників.

За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так, у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, крім авіаперевезень, діяльність яких не здійснюється через воєнні дії.

У повідомленні зазначається, що також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема в регіонах, що відносно менше постраждали від війни та куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращилися очікування щодо ділової активності у сфері торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.

Згідно з інформацією відомства, спостерігається поступове поліпшення ситуації в будівельній сфері за рахунок активізації будівництва на деокупованих територіях, зокрема з відновлення зруйнованих або пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об’єктів.

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