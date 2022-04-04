Мінекономіки: через війну Україна скоротила експорт вдвічі, імпорт – втричі — Finance.ua

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Мінекономіки: через війну Україна скоротила експорт вдвічі, імпорт – втричі

Вчора 07:37Казна та Політика
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Мінекономіки: через війну Україна скоротила експорт вдвічі, імпорт – втричіМінекономіки: через війну Україна скоротила експорт вдвічі, імпорт – втричі
В березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт — більше ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції, водночас обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Обсяг експорту України в березні склав 5,97 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. Тоді як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю 5,3 млрд доларів. Наразі головними товарами на експорт є руди, кукурудза, феросплави та олія.
Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плаского прокату впав майже 10 разів — з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано, в першу чергу, з фізичним руйнуванням металургійних об’єктів та зупинкою виробництва.
Протягом березня Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Це в 4 рази менше, ніж в лютому.
Одночасно через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо в лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму 5,9 млрд доларів, то в березні — 1,6 млн тонн вартістю 1,8 млрд доларів. Сьогодні найважливішими статтями імпорту до України є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля.
Водночас по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився. Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева — 32 млн доларів проти 26 млн у лютому.
«Збільшуємо пропускну здатність залізничного, автомобільного і річкового транспорту на західному кордоні України, залучаючи виробників, трейдерів, транспортні компанії. Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, аби забезпечувати експорт. Крім того, початок посівної кампанії вселяє стриманий оптимізм на майбутній врожай», — наголосила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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