Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть

Казна та Політика
615
Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть
Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець запевнив, що ціна на дрова у нинішньому опалювальному сезоні не підвищуватиметься і паливо буде доступне для українців.
Про це повідомляє Міндовкілля.
«Наразі на складах по країні 140 тис. кубометрів дров. З початку 2023 року заготовлено 2,3 млн кубометрів дров, реалізовано 2,5 млн кубометрів. Сьогодні робимо усе, аби ціна дров не підвищувалася і вони були доступні для українців», — зазначив Стрілець.
Він зауважив, що останнім часом ширяться чутки про складнощі із заготівлею та придбанням дров. Тож особисто перевірив як здійснюється їх заготівля та реалізація. Пересвідчився, що сучасні інструменти працюють. Перешкод немає.
Як повідомлялось, на базі Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розпочато видачу лісорубних квитків в електронній формі. При переході на електронний лісорубний квиток буде усунуто корупційні ризики, які існували під час дії паперового лісорубного квитка. Окрім того, електронний лісорубний квиток забезпечить більш дієвий контроль за лісокористуванням та посилить протидію незаконним рубкам.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.