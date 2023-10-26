Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть Вчора 21:33 — Казна та Політика

Міндовкілля: На складах України — 140 тисяч кубометрів дров, ціну на паливо не підвищуватимуть

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець запевнив, що ціна на дрова у нинішньому опалювальному сезоні не підвищуватиметься і паливо буде доступне для українців.

Про це повідомляє Міндовкілля

«Наразі на складах по країні 140 тис. кубометрів дров. З початку 2023 року заготовлено 2,3 млн кубометрів дров, реалізовано 2,5 млн кубометрів. Сьогодні робимо усе, аби ціна дров не підвищувалася і вони були доступні для українців», — зазначив Стрілець.

Він зауважив, що останнім часом ширяться чутки про складнощі із заготівлею та придбанням дров. Тож особисто перевірив як здійснюється їх заготівля та реалізація. Пересвідчився, що сучасні інструменти працюють. Перешкод немає.

Як повідомлялось, на базі Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розпочато видачу лісорубних квитків в електронній формі. При переході на електронний лісорубний квиток буде усунуто корупційні ризики, які існували під час дії паперового лісорубного квитка. Окрім того, електронний лісорубний квиток забезпечить більш дієвий контроль за лісокористуванням та посилить протидію незаконним рубкам.

Укрінформ За матеріалами:

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