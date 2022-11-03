Мінцифри запустило перевірку нотаріальних документів сканером QR-коду в «Дії» — Finance.ua

Мінцифри запустило перевірку нотаріальних документів сканером QR-коду в «Дії» Вчора 10:32 — Особисті фінанси

Мінцифри запустило перевірку нотаріальних документів сканером QR-коду в «Дії»

Мінцифри спільно з Мін’юстом та Нотаріальною палатою України запустили перший етап проєкту з цифровізації нотаріату «Нота» — тепер навіть на спеціальних бланках розміщуватимуть QR-коди, які можна буде перевірити сканером в «Дії».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

«Відтепер довіреність, договір оренди авто та заява, на якій засвідчується справжність підпису, нотаріуси можуть формувати з QR-кодом. А для їх перевірки потрібно зчитати QR-код сканером у застосунку Дія», — сказано в повідомленні.

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Він також пояснив, як це працює.

«Наприклад, вам потрібно відкрити рахунок в банку через довірену особу. Вона приходить в банк і надає довіреність, на який нанесений QR-код. Далі співробітник зчитує його QR-код сканером у Дії. Потім вам і довіреній особі надходить запит на передачу електронної копії документа банку. Хтось із вас має підтвердити його в Дії. Це все», — повідомив міністр.

«Працівник банку отримує електронну копію вашого документа, перевіряє її й одразу ж може відкрити рахунок», — додав він.

Наразі наносити QR-код на документи можуть нотаріуси Києва, але згодом проєкт масштабують у кожне місто України.

«Жодних шансів на підробку, жодних проблем, якщо немає нотаріальних бланків тощо. Тобто це перший маленький крок у напрямку цифровізації нотаріату, але водночас це велике починання змін, які чекають на цю сферу і зроблять її більш зручною», — підсумував керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

Довідка Finance.ua:

КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) спільно з Міністерством цифрової трансформації України запровадили ідентифікацію споживачів та отримання копій документів за допомогою шерингу в застосунку «Дія»;

в «Дії» можна буде змінити місце проживання ВПО та скасувати статус.



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