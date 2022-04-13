Мінцифри запускає безкоштовне навчання для підприємців під час війни — Finance.ua
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Мінцифри запускає безкоштовне навчання для підприємців під час війни

Вчора 19:00
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Міністерство цифрової трансформації створило безкоштовний навчальний курс, який допоможе підприємцям, комунікаційникам та піарникам краще адаптуватися до нових реалій.
Про це Мінцифри повідомляє у Телеграмі.
З початку війни умови ведення бізнесу кардинально змінилися, а будь-яке недоречне висловлювання, реклама чи коментар у засобах масової інформації можуть поставити пляму на репутації підприємства.
«Ми створили навчальний онлайн-курс, який допоможе підприємцям, комунікаційникам та піарникам краще адаптуватися до нових реалій, дізнатися про основи брендингу, зрозуміти свою цільову аудиторію та транслювати свої цінності правильно», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, під час навчання розглянуть, які інструменти використовувати у просуванні: націлення, SEO-оптимізацію, Google-пошук, Google Analytics тощо.
Також підприємців навчать, які канали комунікацій використовувати: Instagram, YouTube, месенджери та чат-боти, комунікацію зі ЗМІ, як підібрати платформу для створення сайту, як перетворити бізнес на соціально відповідальний під час війни і як зробити внесок у перемогу.
За матеріалами: Укрінформ
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