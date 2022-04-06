Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні — Finance.ua

Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні

Вчора 18:05 — Казна та Політика

Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні

Міжнародні партнери допоможуть українським операторам купити необхідне обладнання для відновлення інтернет-зв’язку в Україні.

Про це повідомляє Мінцифри у середу, 6 квітня.

Зазначається, що внаслідок масштабних бойових дій російські окупанти пошкодили мережу українських операторів зв’язку, через що люди у багатьох населених пунктах залишилися без доступу до Інтернету.

«Міжнародні партнери допоможуть операторам закупити необхідне обладнання для відновлення зв’язку в Україні. Перше обладнання почне прибувати в Україну вже в середині квітня. Це повністю волонтерська ініціатива добровольців, які докладають усіх зусиль, щоб зберегти доступ українців до важливої ​​інформації», — йдеться у повідомленні.

Проект реалізується ініціативою Global NOG Alliance за участю та підтримкою Мінцифри, галузевих об’єднань Асоціації правовласників та постачальників контенту, Інтернет асоціації України та компанії DEPS.

У Мінцифри наголошують, що українські оператори щодня продовжують надавати послуги у регіонах, де це можливо, та відновлюють доступ до інтернету для українців.

«Щоб допомогти швидше забезпечити інтернетом усі населені пункти, запускаємо проект Тримайте Україну на зв’язку», — додали у відомстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.