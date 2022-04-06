Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні

Вчора 18:05Казна та Політика
173
Мінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в УкраїніМінцифри: партнери допоможуть відновити інтернет в Україні
Міжнародні партнери допоможуть українським операторам купити необхідне обладнання для відновлення інтернет-зв’язку в Україні.
Про це повідомляє Мінцифри у середу, 6 квітня.
Зазначається, що внаслідок масштабних бойових дій російські окупанти пошкодили мережу українських операторів зв’язку, через що люди у багатьох населених пунктах залишилися без доступу до Інтернету.
«Міжнародні партнери допоможуть операторам закупити необхідне обладнання для відновлення зв’язку в Україні. Перше обладнання почне прибувати в Україну вже в середині квітня. Це повністю волонтерська ініціатива добровольців, які докладають усіх зусиль, щоб зберегти доступ українців до важливої ​​інформації», — йдеться у повідомленні.
Проект реалізується ініціативою Global NOG Alliance за участю та підтримкою Мінцифри, галузевих об’єднань Асоціації правовласників та постачальників контенту, Інтернет асоціації України та компанії DEPS.
У Мінцифри наголошують, що українські оператори щодня продовжують надавати послуги у регіонах, де це можливо, та відновлюють доступ до інтернету для українців.
«Щоб допомогти швидше забезпечити інтернетом усі населені пункти, запускаємо проект Тримайте Україну на зв’язку», — додали у відомстві.

Чим замінити російські сервіси телефонії

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.