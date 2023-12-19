Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс»

Казна та Політика
32
Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс»
Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс»
Мінцифри хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою «Дія.Офіс».
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Читайте також
«На перших етапах сервіс планують використовувати як інструмент для авторизації чиновників та засіб комунікації з громадянами. У майбутньому „Дія.Офіс“ матиме дані про цілі кожного міністерства та уряду загалом», — розповів віцепрем'єр.
Також Мінцифри, яке займається новим проєктом, планує запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ можновладців.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити сервіс «Дія.Офіс» для посадовців.
Після запуску сервісу посадові особи та працівники держустанов зможуть у Дії:
  • мати електронне посвідчення держслужбовця;
  • проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації між держслужбовцями;
  • авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою Дія.Підпису. Це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів.

Довідка Finance.ua:

  • новий законопроєкт про митне оформлення автомобілів у «Дії» буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року;
  • віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знову запевнив, що українцям не надсилатимуть повістки через додаток «Дія».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.