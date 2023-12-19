Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс» — Finance.ua

Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс» Сьогодні 20:45 — Казна та Політика

Мінцифри хоче контролювати ефективність роботи держсектору за допомогою «Дія.Офіс»

Мінцифри хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою «Дія.Офіс».

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«На перших етапах сервіс планують використовувати як інструмент для авторизації чиновників та засіб комунікації з громадянами. У майбутньому „Дія.Офіс“ матиме дані про цілі кожного міністерства та уряду загалом», — розповів віцепрем'єр.

Також Мінцифри, яке займається новим проєктом, планує запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ можновладців.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити сервіс «Дія.Офіс» для посадовців.

Після запуску сервісу посадові особи та працівники держустанов зможуть у Дії:

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації між держслужбовцями;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою Дія.Підпису. Це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів.

Довідка Finance.ua:

новий законопроєкт про митне оформлення автомобілів у «Дії» буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року;

віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знову запевнив, що українцям не надсилатимуть повістки через додаток «Дія».



Економічна Правда За матеріалами:

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