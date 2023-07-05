Мінцифри цифровізує Держстат — Finance.ua

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Мінцифри цифровізує Держстат

Технології&Авто
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Мінцифри цифровізує Держстат
Мінцифри цифровізує Держстат
Міністерство цифрової трансформації запустило закрите тестування нового порталу статистики, відомство має на меті цифровізувати Держстат.
Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Якісні дані — основа для ухвалення ефективних рішень. Працюємо над реформою, щоб Держстат став зручним інформаційним сервісом як для суспільства, так і для держслужбовців», — зазначив міністр.
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Представники бізнесу, громадськості та державних органів вже зараз тестують новий портал Держстату.
У Мінцифри розробили просту і зрозумілу логіку користування — кожен може знаходити, фільтрувати та відображати дані як зручно.
На оновленому порталі інформація зберігається в єдиній системі, а не окремих файлах. Так можете переглядати статистику в зручному форматі та працювати з нею, не завантажуючи на власний компʼютер купу файлів.
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Крім цього, є «Банк даних», щоб працювати з інформацією у форматі графіків і таблиць, та міститься календар оприлюднення інформації та графік подання звітності, щоб відслідковувати релізи та планувати звітування.
Ключові статистичні показники відображаються у вигляді дашбордів, це допоможе відстежувати їх у динаміці.
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«Новий портал Держстату допоможе швидко та зручно аналізувати й поширювати інформацію. Щоб українці легко знаходили потрібні дані, а влада ухвалювала дієві рішення з якісною інформацією. Держстат працюватиме як сучасна IT-компанія, щоб кожен українець за кілька кліків знайшов потрібну інформацію», — резюмував очільник Мінцифри.
Портал Держстату розробляється за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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