Мінагрополітики значно покращило прогноз врожаю зернових та олійних у 2023 році — Finance.ua

Мінагрополітики значно покращило прогноз врожаю зернових та олійних у 2023 році Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Міністерство аграрної політики та продовольства збільшило прогноз врожаю зернових та олійних культур у 2023 році до 76,7 млн тонн, що на 5% більше показника 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Згідно з прогнозом міністерства, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

«На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. Зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, маємо всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, що на 5% більше показника 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га), що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю — 5,8 млн тонн та кукурудзи — 28,1 млн тонн.

При цьому прогнозується, що валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн.

Врожай соняшнику прогнозується на рівні 12 млн тонн.

Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки — 4 млн тонн.

Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цьогоріч зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.

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