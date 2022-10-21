Мінагрополітики припинило прийом заявок на отримання бюджетних субсидій — Finance.ua
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Мінагрополітики припинило прийом заявок на отримання бюджетних субсидій

Аграрний ринок
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Мінагрополітики припинило прийом заявок на отримання бюджетних субсидій
Мінагрополітики припинило прийом заявок на отримання бюджетних субсидій
Реєстрація заявок у системі Державного аграрного реєстру щодо отримання бюджетних субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальної бюджетної дотації за утримання корів тимчасово припиняється.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Як зазначається, такий крок пов’язаний із надходженням заявок на суму, що відповідає передбаченому обсягу бюджетних асигнувань (відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 16 серпня 2022 року № 918).
«Всі заявки, які вже подано виробниками сільськогосподарської продукції, будуть оброблені в установленому порядку», — додали в міністерстві.
Раніше повідомлялося, що кількість зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі користувачів станом на 5 жовтня досягла 50 тисяч.
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«Незважаючи на те, що свою роботу платформа розпочала лише в середині серпня, за цей час анонсовано три програми підтримки, які фінансує Європейський Союз і донорська підтримка урядів Канади, Японії, а також австралійська благодійна організація Minderoo Foundation», — зазначили в міністерстві.
Йдеться про отримання субсидії на одиницю оброблюваних угідь — податися можуть виробники сільгосппродукції, які обробляють не менше ніж 1 і не більше ніж 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають іншим умовам програми. Крім того діє програма підтримки для агровиробників, що містять від 3 до 100 корів, а також міжнародна програма гуманітарної підтримки надання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 т.
Кількість реєстрацій у системі та запитів на отримання фінансової допомоги продовжує зростати, наразі 22 845 аграріїв вже подали заявки на участь у таких програмах підтримки:
  • 17 619 заявок — за напрямком програми субсидія на 1 га оброблюваних угідь сільгосппризначення;
  • 5 226 заявок — за напрямком дотація за утримання корів.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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