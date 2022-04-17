Мін'юст спростив укладення шлюбу під час війни — Finance.ua

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Це можна зробити протягом одного дня після заяви та дистанційно через Zoom.
Про це розповіла в ефірі Українського радіо заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
«Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заяву і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня», — пояснила Валерія Коломієць.
Що змінилось:
сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦС на території, де не ведуться бойові дії;
при цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть бути й поліцейські, й військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.
«Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom», — поінформувала заступник Міністра.