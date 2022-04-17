Мін'юст спростив укладення шлюбу під час війни — Finance.ua

Мін'юст спростив укладення шлюбу під час війни

Вчора 11:01 — Казна та Політика

Мін'юст спростив укладення шлюбу під час війни

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Це можна зробити протягом одного дня після заяви та дистанційно через Zoom.

Про це розповіла в ефірі Українського радіо заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

«Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заяву і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня», — пояснила Валерія Коломієць.

Що змінилось:

сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦС на території, де не ведуться бойові дії;

при цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть бути й поліцейські, й військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.

«Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom», — поінформувала заступник Міністра.

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