Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії

Казна та Політика
35
Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії
Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави двох літаків російської компанії «Ільюшн Фінанс Ко.».
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту у Фейсбуці.
«Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1−1 частини 1 статті 4 ЗУ „Про санкції“, до АТ „Ільюшн Фінанс Ко.“», — ідеться в повідомленні.
Читайте також
У міністерстві зазначають, що АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
За інформацією Мін'юсту, до початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом росії та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії рф, а також сприяє вищому політичному керівництву росії в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до рф через розв’язання агресивної війни проти України.
Читайте також
Уточнюється, що предметом стягнення в дохід держави є два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148−100Е.
Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до чотирьох колаборантів з Херсонської області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.