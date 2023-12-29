Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії — Finance.ua

Мін'юст хоче через суд конфіскувати два літаки російської компанії
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави двох літаків російської компанії «Ільюшн Фінанс Ко.».
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту у Фейсбуці.
«Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1−1 частини 1 статті 4 ЗУ „Про санкції“, до АТ „Ільюшн Фінанс Ко.“», — ідеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
За інформацією Мін'юсту, до початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом росії та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії рф, а також сприяє вищому політичному керівництву росії в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до рф через розв’язання агресивної війни проти України.
Читайте також
Уточнюється, що предметом стягнення в дохід держави є два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148−100Е.
Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до чотирьох колаборантів з Херсонської області.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною