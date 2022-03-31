Мільйон податків наперед ПУМБ сплатить у квітні — Finance.ua

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Мільйон податків наперед ПУМБ сплатить у квітні

Вчора 18:25 — Фондовий ринок

ПУМБ продовжує ініціативу завчасної сплати податків до держбюджету для підтримки економіки України. Банк перерахує 21 мільйон грн податків наперед.

Другий місяць поспіль банк завчасно сплачує податки. У перших числах квітня банк перерахує 21 мільйон грн податків наперед, всі інші податки традиційно будуть сплачені вчасно. У березні банк заздалегідь сплатив понад 278 мільйонів грн податків.

Сергій Черненко, голова Правління ПУМБ: «Сплата податків наперед — це підтримка банком економіки та української армії. За умов воєнного стану держава матиме кошти на вирішення нагальних питань. Під час війни пріоритетами ПУМБ лишаються забезпечення безперервності бізнесу та стабільності фінансової системи, збереження команди та підтримка клієнтів. Банк взяв на себе також додаткову відповідальність щодо фінансової підтримки ЗСУ та Сил тероборони. Разом переможемо!».

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