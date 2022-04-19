Мільйон домогосподарств в Україні безкоштовно отримають насіння борщового набору — Finance.ua
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Мільйон домогосподарств в Україні безкоштовно отримають насіння борщового набору

Вчора 15:41Особисті фінанси
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Благодійна ініціатива Borsch безкоштовно забезпечить насінням та розсадою овочів борщового набору понад 1 мільйона домогосподарств.
Про це повідомляють організатори проєкту.
Овочі для вирощування отримають мешканці громад Чернігівської, Сумської, Полтавської, Київської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей.
За перші 10 днів ініціативи Borsch уже зібрано 2,5 млн грн від фізичних осіб як в Україні, так і за кордоном, та отримано насіння на 1 млн грн від компаній-партнерів. У планах — до 23 квітня зібрати 1 млн євро. Цієї суми вистачить на закупівлю 2,5 млн пакетиків насіння.
«Ми закуповуємо насіння, доставляємо територіальним громадам, які в свою чергу передають його домогосподарствам. Найбільша потреба в цибулі, буряку та моркві. Насіннєва картопля в селах є в достатній кількості. Допомогу отримають українці, які мають в обробітку землю до 1 га», — зазначає ініціатор проєкту Алекс Ліссітса.
За його словами, на сьогодні, особливо в прикордонних областях, де була окупація, доходи більшості місцевих жителів залежатимуть від власної присадибної ділянки.
До реалізації благодійного проєкту долучились також компанії аграрного ринку України, які безкоштовно надають домогосподарствам засоби захисту рослин, добрива та допомагають з доставкою продукції до територіальних громад визначених областей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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