Мільярдні прибутки на тлі падіння видобутку. Нафтогаз показав розширену звітність за 2021 рік — Finance.ua
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Мільярдні прибутки на тлі падіння видобутку. Нафтогаз показав розширену звітність за 2021 рік

Фондовий ринок
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Мільярдні прибутки на тлі падіння видобутку. Нафтогаз показав розширену звітність за 2021 рік
Мільярдні прибутки на тлі падіння видобутку. Нафтогаз показав розширену звітність за 2021 рік
За підсумками 2021 року НАК Нафтогаз України отримала 12,02 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн чистого збитку у 2020 році.
Про це свідчить оприлюднена компанією розширена презентація до річного звіту-2021.
При цьому валовий видобуток газу Нафтогазом у 2021 році скоротився до 13,669 млн кубометрів, або на 3,75% порівняно з 2020 роком (14,233 млн кубометрів).
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У Нафтогазі зазначили, що сукупні доходи компанії від реалізації (та інші доходи) у 2021 році становили 218,979 млрд грн, що на 13,44% вище за показник 2020 року (193,017 млрд грн).
При цьому загальні витрати НАК у 2021 році становили 201,157 млрд грн, що на 3,5% менше, ніж роком раніше (208,539 млрд грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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