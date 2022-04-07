Мільярдер Баффет став найбільшим акціонером виробника комп'ютерів HP — Finance.ua

Мільярдер Баффет став найбільшим акціонером виробника комп'ютерів HP

Вчора 19:44 — Фондовий ринок

Компанія мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила більше 11% акцій виробника комп’ютерів та принтерів HP.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.

Пакет, до якого входить майже 121 млн акцій, коштує близько 4,2 млрд доларів.

Після новини про покупку з боку Berkshire Hathaway акції HP 6 квітня на постмаркеті зросли на 10%, до 38 дол.

Станом на 14:23 за київським часом акції HP на премаркеті зростали на 13,75% і торгувалися по $39,71.

Це придбання зробило Berkshire Hathaway найбільшим акціонером HP, зазначає WSJ.

До цього найбільшими інвесторами компанії були Vanguard Group і BlackRock, частки яких становили майже 11% і трохи більше 10% відповідно, пише видання з посиланням на дані S&P Global Market Intelligence.

Баффет займає п’яту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes 2022 року. Його статки на момент складання списку оцінювалися в $118 млрд.

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