Мільярдер Баффет став найбільшим акціонером виробника комп'ютерів HP — Finance.ua
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Мільярдер Баффет став найбільшим акціонером виробника комп'ютерів HP

Вчора 19:44Фондовий ринок
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Компанія мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила більше 11% акцій виробника комп’ютерів та принтерів HP.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.
Пакет, до якого входить майже 121 млн акцій, коштує близько 4,2 млрд доларів.
Після новини про покупку з боку Berkshire Hathaway акції HP 6 квітня на постмаркеті зросли на 10%, до 38 дол.
Станом на 14:23 за київським часом акції HP на премаркеті зростали на 13,75% і торгувалися по $39,71.
Це придбання зробило Berkshire Hathaway найбільшим акціонером HP, зазначає WSJ.
До цього найбільшими інвесторами компанії були Vanguard Group і BlackRock, частки яких становили майже 11% і трохи більше 10% відповідно, пише видання з посиланням на дані S&P Global Market Intelligence.
Баффет займає п’яту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes 2022 року. Його статки на момент складання списку оцінювалися в $118 млрд.
За матеріалами: Економічна Правда
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