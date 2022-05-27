Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги — Finance.ua

Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги

Вчора 13:31 — Особисті фінанси

Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги

Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу Електронна черга.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Наразі до сервісу підключені окремі територіальні підрозділи у місті Києві та 16 областях України. Зокрема:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

Важливо! За допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У ДМС зауважили, що через війну сервіс працює не в усіх регіонах і підрозділах ДМС. Також можливі затримки під час обслуговування.

Нагадаємо, з 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років.

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