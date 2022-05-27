Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги — Finance.ua

Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги
Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги
Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу Електронна черга.
Про це відомство повідомило у соцмережах.
Наразі до сервісу підключені окремі територіальні підрозділи у місті Києві та 16 областях України. Зокрема:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
Важливо! За допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
У ДМС зауважили, що через війну сервіс працює не в усіх регіонах і підрозділах ДМС. Також можливі затримки під час обслуговування.
Нагадаємо, з 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років.
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