Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги — Finance.ua

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Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги

Вчора 13:31Особисті фінанси
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Міграційна служба частково відновила роботу електронної чергиМіграційна служба частково відновила роботу електронної черги
Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу Електронна черга.
Про це відомство повідомило у соцмережах.
Наразі до сервісу підключені окремі територіальні підрозділи у місті Києві та 16 областях України. Зокрема:
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.
Важливо! За допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
У ДМС зауважили, що через війну сервіс працює не в усіх регіонах і підрозділах ДМС. Також можливі затримки під час обслуговування.
Нагадаємо, з 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років.
За матеріалами: Економічна Правда
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