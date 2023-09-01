Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником — Finance.ua
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Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником

Технології&Авто
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Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником
Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником
Зазвичай ШІ-помічники в гаджетах потребують участі рук людини, що не завжди зручно. Microsoft знайшов рішення і запатентував рюкзак, в який вбудований цифровий помічник на основі штучного інтелекту.
Рюкзак матиме динаміки, камеру, GPS і датчики тиску, які вбудовані в ремені. Команди будуть надходити через мікрофон.
Крім того, рюкзак може містити комп’ютер, планшет або інший пристрій, який синхронізується з помічником. Він також може бездротово під'єднуватися до хмарних сервісів та інших мобільних систем, якими користується власник, пише Techspot.
Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником

Приклади помічника в дії

Наприклад, камера на рюкзаку зафіксувала плакат на вулиці, що рекламує подію, і користувач може попросити помічника внести дату події до свого розкладу. Інша ситуація: людина в продуктовому магазині тримає банан, і помічник може надати інформацію про ціни на цей фрукт від найближчих продавців.
Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником
За матеріалами:
dev.ua
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