Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником — Finance.ua

Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Microsoft зареєструвала патент на рюкзак із вбудованим ШІ-помічником

Зазвичай ШІ-помічники в гаджетах потребують участі рук людини, що не завжди зручно. Microsoft знайшов рішення і запатентував рюкзак, в який вбудований цифровий помічник на основі штучного інтелекту.

Рюкзак матиме динаміки, камеру, GPS і датчики тиску, які вбудовані в ремені. Команди будуть надходити через мікрофон.

Крім того, рюкзак може містити комп’ютер, планшет або інший пристрій, який синхронізується з помічником. Він також може бездротово під'єднуватися до хмарних сервісів та інших мобільних систем, якими користується власник, пише Techspot

Приклади помічника в дії

Наприклад, камера на рюкзаку зафіксувала плакат на вулиці, що рекламує подію, і користувач може попросити помічника внести дату події до свого розкладу. Інша ситуація: людина в продуктовому магазині тримає банан, і помічник може надати інформацію про ціни на цей фрукт від найближчих продавців.

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