Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних

Технології&Авто
22
Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних
Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних, www.polskieradio.pl
Під час 15-го Європейського економічного конгресу в Катовицях компанія Microsoft оголосила, що запустила у Польщі перший регіон так званих хмарних обчислень у Центральній та Східній Європі.
Про це передає Польське радіо.
У заході взяв участь прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який зазначив, що вперше в історії Польща має шанс стати частиною глобального процесу цифрової трансформації та отримати від цього велику користь. Під час свого виступу він підкреслив, що ця інвестиція прискорить технологічну трансформацію в Польщі:
«Все більше різних послуг йде саме у цьому напрямку. У зв’язку із цим ми хочемо бути в авангарді, або щонайменше серед тих, хто розвиває хмарні технології по всьому світу».
Під час Конгресу польський прем’єр анонсував чергову ініціативу.
«Нам теж важливо, аби центральні установи частину своєї діяльності розміщували в інших центрах. І тут, у Катовицях, в Сілезії, буде розташований IT-центр — частина обробки даних, частина створення баз даних — Комісії фінансового нагляду Польщі, потужної фінансової установи, яка контролює фінансовий ринок», — сказав Моравецький.
Читайте також
Глава польського уряду додав, що у Польщі є багато айті-фахівців, а війна в Україні змусила усвідомити, наскільки важливою є кібербезпека.
Міністр цифровізації Януш Цєшинський сказав, що це чудова можливість для польського бізнесу.
«Буде запущено кредитну програму на 700 млн євро для всіх компаній, які будуть зацікавлені в хмарній трансформації. У часи дорогих грошей, кризи, спричиненої російською війною в Україні, ми запропонуємо один з найдешевших інструментів на ринку для тих, хто хотітиме свої фірми трансформувати у бік хмарних технологій», — каже він.
Компанія оголосила в пресрелізі, що «хмарний регіон Microsoft складається з трьох незалежних фізичних місць поблизу Варшави, кожен з яких складається з одного або кількох центрів обробки даних і забезпечує найвищі стандарти безпеки, конфіденційності та сумісного зберігання даних у країні».
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.