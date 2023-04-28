Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних — Finance.ua

Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних Сьогодні 02:52 — Технології&Авто

Microsoft запустила у Польщі найбільший у Європі «хмарний регіон» – центр обробки даних, www.polskieradio.pl

Під час 15-го Європейського економічного конгресу в Катовицях компанія Microsoft оголосила, що запустила у Польщі перший регіон так званих хмарних обчислень у Центральній та Східній Європі.

У заході взяв участь прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який зазначив, що вперше в історії Польща має шанс стати частиною глобального процесу цифрової трансформації та отримати від цього велику користь. Під час свого виступу він підкреслив, що ця інвестиція прискорить технологічну трансформацію в Польщі:

«Все більше різних послуг йде саме у цьому напрямку. У зв’язку із цим ми хочемо бути в авангарді, або щонайменше серед тих, хто розвиває хмарні технології по всьому світу».

Під час Конгресу польський прем’єр анонсував чергову ініціативу.

«Нам теж важливо, аби центральні установи частину своєї діяльності розміщували в інших центрах. І тут, у Катовицях, в Сілезії, буде розташований IT-центр — частина обробки даних, частина створення баз даних — Комісії фінансового нагляду Польщі, потужної фінансової установи, яка контролює фінансовий ринок», — сказав Моравецький.

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Глава польського уряду додав, що у Польщі є багато айті-фахівців, а війна в Україні змусила усвідомити, наскільки важливою є кібербезпека.

Міністр цифровізації Януш Цєшинський сказав, що це чудова можливість для польського бізнесу.

«Буде запущено кредитну програму на 700 млн євро для всіх компаній, які будуть зацікавлені в хмарній трансформації. У часи дорогих грошей, кризи, спричиненої російською війною в Україні, ми запропонуємо один з найдешевших інструментів на ринку для тих, хто хотітиме свої фірми трансформувати у бік хмарних технологій», — каже він.

Компанія оголосила в пресрелізі, що «хмарний регіон Microsoft складається з трьох незалежних фізичних місць поблизу Варшави, кожен з яких складається з одного або кількох центрів обробки даних і забезпечує найвищі стандарти безпеки, конфіденційності та сумісного зберігання даних у країні».

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