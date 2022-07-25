Microsoft закликала оновити Windows 8.1 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft закликала оновити Windows 8.1

Фондовий ринок
509
Microsoft закликала користувачів застарілої версії Windows зробити апгрейд до нової ОС. Про це повідомляє видання BleepingComputer.
Користувачі Windows 8.1 — однієї з застарілих, але популярних версій ОС від Microsoft — почали отримувати повідомлення від розробників програмного забезпечення з проханням відмовитися від використання операційної системи. Власники комп’ютерів розповіли, що після включення ПК на екрані пристрою з’являється повідомлення про те, що підтримка Windows 8.1 скоро закінчиться.
«Ми звертаємося до вас, щоб подякувати вам за вашу лояльність і допомогти вам підготуватися до того, що буде далі», — йдеться у повідомленні. При натисканні на посилання можна перейти на сайт компанії, де Microsoft запропонує оновитися до актуальної версії Windows.
Фахівці видання вивчили повідомлення та з’ясували, що за відображення спливаючого вікна відповідає процес EOSnotify.exe. Він запускається рівно один раз на добу відразу після ввімкнення комп’ютера. Якщо користувач натисне кнопку «нагадати мені пізніше», то повідомлення з’явиться через 35 днів. Уточнюється, що повідомлення не з’являється на корпоративних версіях ОС Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise і Windows Embedded 8.1 Industry Pro. Останні мають отримати розширений термін підтримки.
«Хоча ці попередження можуть бути нав’язливими, користувачам слід перейти на нову версію Windows, перш ніж вона досягне кінця підтримки», — зазначили автори.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.