Microsoft закликала оновити Windows 8.1 — Finance.ua

Microsoft закликала оновити Windows 8.1 Вчора 00:00 — Фондовий ринок

Microsoft закликала користувачів застарілої версії Windows зробити апгрейд до нової ОС. Про це повідомляє видання BleepingComputer.

Користувачі Windows 8.1 — однієї з застарілих, але популярних версій ОС від Microsoft — почали отримувати повідомлення від розробників програмного забезпечення з проханням відмовитися від використання операційної системи. Власники комп’ютерів розповіли, що після включення ПК на екрані пристрою з’являється повідомлення про те, що підтримка Windows 8.1 скоро закінчиться.

«Ми звертаємося до вас, щоб подякувати вам за вашу лояльність і допомогти вам підготуватися до того, що буде далі», — йдеться у повідомленні. При натисканні на посилання можна перейти на сайт компанії, де Microsoft запропонує оновитися до актуальної версії Windows.

Фахівці видання вивчили повідомлення та з’ясували, що за відображення спливаючого вікна відповідає процес EOSnotify.exe. Він запускається рівно один раз на добу відразу після ввімкнення комп’ютера. Якщо користувач натисне кнопку «нагадати мені пізніше», то повідомлення з’явиться через 35 днів. Уточнюється, що повідомлення не з’являється на корпоративних версіях ОС Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise і Windows Embedded 8.1 Industry Pro. Останні мають отримати розширений термін підтримки.

«Хоча ці попередження можуть бути нав’язливими, користувачам слід перейти на нову версію Windows, перш ніж вона досягне кінця підтримки», — зазначили автори.

Portaltele За матеріалами:

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