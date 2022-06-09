Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg — Finance.ua

Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg

Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg

Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

Про це повідомляє Bloomberg.

«У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес, ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в росії. Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі», — ідеться в повідомленні.

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За словами представників компанії, відповідне рішення про скорочення бізнесу зачепить понад 400 співробітників, з якими компанія «тісно співпрацює для підтримки у цей складний час».

У березні компанія призупинила продажі нових продуктів і послуг в росії, але продовжувала надавати підтримку існуючим клієнтам і утримувати там свої офіси.

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