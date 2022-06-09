Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg — Finance.ua

Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg
Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.
Про це повідомляє Bloomberg.
«У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес, ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в росії. Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі», — ідеться в повідомленні.