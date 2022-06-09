Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg — Finance.ua
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Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg

Вчора 03:45Технології&Авто
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Microsoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — BloombergMicrosoft суттєво скорочує бізнес, проте не йде повністю з росії — Bloomberg
Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.
Про це повідомляє Bloomberg.
«У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес, ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в росії. Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі», — ідеться в повідомленні.
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За словами представників компанії, відповідне рішення про скорочення бізнесу зачепить понад 400 співробітників, з якими компанія «тісно співпрацює для підтримки у цей складний час».
У березні компанія призупинила продажі нових продуктів і послуг в росії, але продовжувала надавати підтримку існуючим клієнтам і утримувати там свої офіси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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