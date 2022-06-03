Microsoft презентувала новий ноутбук — Finance.ua

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Microsoft презентувала новий ноутбук

Вчора 22:06Технології&Авто
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Microsoft презентувала новий ноутбукMicrosoft презентувала новий ноутбук, www.gsmarena.com
Американська компанія Microsoft представила новий ноутбук Surface Laptop Go 2.
Про це повідомляє GSM Arena.
Ноутбук має 31,5- сантиметровий дисплей з роздільною здатністю в 1536×1024 пікселів. Процесор — Gen Intel Core i5-1135G7 11- го покоління.
Базова модель має 4 Гб операційної пам’яті та 128 Гб — внутрішньої.
Зазначається, що ноутбук буде доступний у чотирьох кольорах — платина, шавлія, крижано-блакитний та піщаний.
Ціна — від 599 доларів США. Офіційні продажі стартують 7 червня.
За матеріалами: Укрінформ
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