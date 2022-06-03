Microsoft презентувала новий ноутбук — Finance.ua

Microsoft презентувала новий ноутбук

Microsoft презентувала новий ноутбук, www.gsmarena.com

Американська компанія Microsoft представила новий ноутбук Surface Laptop Go 2.

Про це повідомляє GSM Arena

Ноутбук має 31,5- сантиметровий дисплей з роздільною здатністю в 1536×1024 пікселів. Процесор — Gen Intel Core i5-1135G7 11- го покоління.

Базова модель має 4 Гб операційної пам’яті та 128 Гб — внутрішньої.

Зазначається, що ноутбук буде доступний у чотирьох кольорах — платина, шавлія, крижано-блакитний та піщаний.

Ціна — від 599 доларів США. Офіційні продажі стартують 7 червня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.