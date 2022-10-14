Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+ — Finance.ua

Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+ Вчора 04:14 — Технології&Авто

Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+, Фото: Engadget

У ході презентації нових моделей Microsoft Surface компанія також анонсувала Surface Studio 2+, оновлений моноблок, попередня модель якого вийшла цілих чотири роки тому.

Цілком очікувано, новий моноблок став суттєво продуктивнішим: у Surface Studio 2+ встановлений процесор Intel H35 11-го покоління та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 (проти Intel Core i7 7820HQ та GeForce GTX 1060/1070 у Surface Studio 2).

Також вона оснащена оперативною пам’яттю 32 ГБ та накопичувачем SSD ємністю 1 ТБ.

В цілому ж новинка не дуже відрізняється від попередника: Surface Studio 2+ отримав такий самий 28-дюймовий сенсорний екран PixelSense з підтримкою стилуса Surface Pen та дуже схожу підставку, що дозволяє змінювати висоту та кут нахилу екрана. Як і раніше, усе «залізо» ховається у компактній «базі».

Фото: Engadget

З досить важливих відмінностей можна зазначити появу портів Thunderbolt 4 USB-C та підтримку екраном технології Dolby Vision HDR.

Microsoft заявляє, що процесор Intel Core i7-11370H у Surface Studio 2+ на 50% продуктивніший, ніж у попередника (і вп’ятеро швидший за оригінальну модель 2017 року), і разом з відеокартою GeForce RTX 3060 новий моноблок насправді демонструватиме пристойну швидкодію.

Фото: Engadget

Microsoft вже приймає передзамовлення на Surface Studio 2+, моноблок стане доступним в окремих регіонах з 25 жовтня.

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