Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+ — Finance.ua
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Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+

Технології&Авто
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Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+
Microsoft представила оновлений моноблок Surface Studio 2+, Фото: Engadget
У ході презентації нових моделей Microsoft Surface компанія також анонсувала Surface Studio 2+, оновлений моноблок, попередня модель якого вийшла цілих чотири роки тому.
Цілком очікувано, новий моноблок став суттєво продуктивнішим: у Surface Studio 2+ встановлений процесор Intel H35 11-го покоління та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 (проти Intel Core i7 7820HQ та GeForce GTX 1060/1070 у Surface Studio 2).
Також вона оснащена оперативною пам’яттю 32 ГБ та накопичувачем SSD ємністю 1 ТБ.
В цілому ж новинка не дуже відрізняється від попередника: Surface Studio 2+ отримав такий самий 28-дюймовий сенсорний екран PixelSense з підтримкою стилуса Surface Pen та дуже схожу підставку, що дозволяє змінювати висоту та кут нахилу екрана. Як і раніше, усе «залізо» ховається у компактній «базі».
Фото: Engadget
Фото: Engadget
З досить важливих відмінностей можна зазначити появу портів Thunderbolt 4 USB-C та підтримку екраном технології Dolby Vision HDR.
Microsoft заявляє, що процесор Intel Core i7-11370H у Surface Studio 2+ на 50% продуктивніший, ніж у попередника (і вп’ятеро швидший за оригінальну модель 2017 року), і разом з відеокартою GeForce RTX 3060 новий моноблок насправді демонструватиме пристойну швидкодію.
Фото: Engadget
Фото: Engadget
Microsoft вже приймає передзамовлення на Surface Studio 2+, моноблок стане доступним в окремих регіонах з 25 жовтня.
За матеріалами:
mezha.media
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