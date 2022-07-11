Microsoft попереджає про проблеми з пошуком в Outlook у Windows 11 — Finance.ua

Microsoft попереджає про проблеми з пошуком в Outlook у Windows 11 Вчора 07:27 — Фондовий ринок

Корпорація Майкрософт оновила свою документацію Office, додавши сповіщення про нову проблему в Outlook. Згідно з висновками компанії, користувачі Outlook Desktop у Windows 11 можуть зіткнутися з проблемами вбудованого пошуку. Програма може не показувати останні електронні листи в результатах пошуку.

Помилка впливає на облікові записи POP, IMAP і офлайн-облікові записи Exchange, які використовують локальну службу Windows Search для індексування та пошуку електронних листів. У Microsoft кажуть, що Microsoft 365 і підключені облікові записи Exchange не впливають.

Microsoft зараз досліджує нову помилку. Тим часом користувачі можуть обійти проблему за допомогою тимчасового злому. Корпорація Майкрософт рекомендує вимкнути Windows Desktop Search, щоб змусити Outlook перейти до вбудованої служби пошуку. Ось як це зробити:

Натисніть Win + R і введіть regedit. Перейдіть до HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows і виберіть Edit > New > Key. Перейменуйте новий ключ на Windows Search. Виберіть Ключ пошуку Windows і клацніть «Правка» > «Створити» > «Значення DWORD». Перейменуйте нове значення на PreventIndexingOutlook і натисніть Enter. Відкрийте значення PreventIndexingOutlook і змініть його значення на 1. Використовуйте 0, щоб скасувати зміни. Натисніть OK, щоб зберегти зміни. Закрийте редактор реєстру та перезапустіть Outlook.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Microsoft рекомендує користувачам вимкнути Windows Search Service, щоб розв’язувати проблеми в Outlook Desktop. Подібна ситуація трапилася минулого року з тими, хто бажав натиснути на курок і спробувати перші попередні збірки Windows 11.

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