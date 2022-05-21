Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників

Вчора 23:00Фондовий ринок
353
Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівниківMicrosoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників
Microsoft збирається майже вдвічі збільшити зарплатні витрати, щоб виплачувати співробітникам прибавки, а також видавати деяким з них мінімум на чверть більше акцій.
Новину в корпоративній розсилці співробітникам повідомив гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пише Insider.
Таким чином компанія розраховує утримати таланти та підтримати їх на тлі інфляції та зростання вартості життя. У листі Наделла наголосив на важливості співробітників Microsoft для компанії і похвалив їх за роботу.
Місце для вашої реклами
Як зазначає Bloomberg, піднімати ставки Microsoft змушує жорстка конкуренція за цінні кадри з іншими техногігантами, насамперед Amazon, з одного боку та молодими стартапами — з іншого. Особливо гостро питання стоїть у сферах кібербезпеки, штучного інтелекту, хмарних обчислень та у метаверсі. Крім того, багатьом співробітникам пандемія та можливість працювати віддалено дозволили релоціюватись та переглянути зарплатні очікування.
Здебільшого план торкнеться співробітників, що перебувають на ранніх етапах або в середині свого кар’єрного шляху — починаючи з рівня 67 за внутрішньою шкалою Microsoft та нижче. Підвищення зарплати чекає на співробітників компанії по всьому світу, але залежатиме від країни та локальної ситуації на ринку.
За матеріалами: internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.