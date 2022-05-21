Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників — Finance.ua

Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників

Вчора 23:00 — Фондовий ринок

Microsoft подвоїть зарплатний бюджет, щоб утримати працівників

Microsoft збирається майже вдвічі збільшити зарплатні витрати, щоб виплачувати співробітникам прибавки, а також видавати деяким з них мінімум на чверть більше акцій.

Новину в корпоративній розсилці співробітникам повідомив гендиректор Microsoft Сатья Наделла, пише Insider.

Таким чином компанія розраховує утримати таланти та підтримати їх на тлі інфляції та зростання вартості життя. У листі Наделла наголосив на важливості співробітників Microsoft для компанії і похвалив їх за роботу.

Як зазначає Bloomberg, піднімати ставки Microsoft змушує жорстка конкуренція за цінні кадри з іншими техногігантами, насамперед Amazon, з одного боку та молодими стартапами — з іншого. Особливо гостро питання стоїть у сферах кібербезпеки, штучного інтелекту, хмарних обчислень та у метаверсі. Крім того, багатьом співробітникам пандемія та можливість працювати віддалено дозволили релоціюватись та переглянути зарплатні очікування.

Здебільшого план торкнеться співробітників, що перебувають на ранніх етапах або в середині свого кар’єрного шляху — починаючи з рівня 67 за внутрішньою шкалою Microsoft та нижче. Підвищення зарплати чекає на співробітників компанії по всьому світу, але залежатиме від країни та локальної ситуації на ринку.

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