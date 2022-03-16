Microsoft почала безкоштовно надавати ліцензії на свої продукти для українських навчальних закладів — Finance.ua

Microsoft почала безкоштовно надавати ліцензії на свої продукти для українських навчальних закладів

Компанія Microsoft почала безкоштовно надавати ліцензії на свої хмарні продукти для навчальних закладів в Україні.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив співзасновник та CEO компанії DevRain Олександр Краковецький.

Перші двадцять навчальних закладів вже скористалися безкоштовними ліцензіями. За словами Краковецького, Microsoft видаватиме «сотні і тисячі» ліцензій для того, щоб навчальний процес продовжувався. Ліцензії надаються для програм Microsoft 365 (включає Microsoft Teams), Azure, Project тощо.

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