Microsoft переводить найкращих експертів зі штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT — Finance.ua

Microsoft переводить найкращих експертів зі штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
Корпорація Microsoft працює над переведенням деяких своїх найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами співрозмовників видання, розташований у Пекіні підрозділ компанії Microsoft Research Asia (MSRA) почав подавати заявки на отримання віз для переїзду провідних експертів зі штучного інтелекту зі столиці Китаю до свого інституту у канадському Ванкувері.
Йдеться про 20−40 співробітників.
Людина, близька до Microsoft, зазначила, що цього року менше китайського персоналу переїде до Канади, де американський технічний гігант створює нову лабораторію, у якій працюють експерти з усього світу.
Співрозмовники вказують, що такий крок є відповіддю на загострення політичної напруги між США та Китаєм, а також захисним заходом, щоб запобігти переманюванню технологічними групами найкращих фахівців з дослідження ШІ для розробки власних версій ChatGPT від OpenAI.
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