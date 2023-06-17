Microsoft переводить найкращих експертів зі штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft переводить найкращих експертів зі штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT

Фондовий ринок
16
Корпорація Microsoft працює над переведенням деяких своїх найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами співрозмовників видання, розташований у Пекіні підрозділ компанії Microsoft Research Asia (MSRA) почав подавати заявки на отримання віз для переїзду провідних експертів зі штучного інтелекту зі столиці Китаю до свого інституту у канадському Ванкувері.
Йдеться про 20−40 співробітників.
Людина, близька до Microsoft, зазначила, що цього року менше китайського персоналу переїде до Канади, де американський технічний гігант створює нову лабораторію, у якій працюють експерти з усього світу.
Співрозмовники вказують, що такий крок є відповіддю на загострення політичної напруги між США та Китаєм, а також захисним заходом, щоб запобігти переманюванню технологічними групами найкращих фахівців з дослідження ШІ для розробки власних версій ChatGPT від OpenAI.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.