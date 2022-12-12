Microsoft купує частку в Лондонській фондовій біржі — Finance.ua

Microsoft купує частку в Лондонській фондовій біржі Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Корпорація Microsoft купить 4% акцій Лондонської фондової біржі (LSE) у рамках десятирічної партнерської угоди.

Про це йдеться у заяві компанії.

Згідно з ринкової ціни акцій LSE на закриття торгів у п’ятницю, пакет, який купує Microsoft, коштує близько £1,5 млрд (понад $1,8 млрд).

У рамках угоди Microsoft придбає акції торгового майданчика у Blackstone, Thomson Reuters, Canada Pension Plan Investment Board та сінгапурського суверенного фонду GIC.

Лондонська біржа, зі свого боку, отримає рішення Microsoft для аналізу даних і розвитку хмарної інфраструктури, включно з продуктами Azure і Teams.

При цьому LSE зобов’язується протягом десятирічної партнерської угоди витратити на продукти Microsoft £2,3 млрд (понад $2,8 млрд). А віце-президент компанії з хмарних технологій і штучного інтелекту Скотт Гатрі займе місце в раді директорів біржі.

«Досягнення в галузі хмарних обчислень і штучного інтелекту докорінно змінять те, як фінансові установи досліджують, взаємодіють і здійснюють операції з різними класами активів, а також адаптуються до мінливих ринкових умов», — заявив гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Як пише FT, це вже не перша угода, яка об’єднує світ фінансів і технологій, — у листопаді Google інвестував $1 млрд у Чиказьку товарну біржу в рамках десятирічної угоди з надання рішень для хмарних обчислень.

Економічна Правда За матеріалами:

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