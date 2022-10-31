Microsoft готується «оживити метавсесвіти» — Finance.ua

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Microsoft готується «оживити метавсесвіти»

Технології&Авто
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Microsoft готується «оживити метавсесвіти»
Microsoft готується «оживити метавсесвіти»
Техногігант Microsoft взяв курс на віртуальні світи. Про це офіційно оголосив директор з маркетингу в ОАЕ Іхсан Анабтаві.
Плани компанії включають кілька завдань. По-перше, вони адаптують деякі хмарні сервіси під метаверс. Компанія будує міст між фізичним і цифровим світом через рішення Microsoft Cloud. За словами розробника, нова технологія змішаної реальності «оживить метавсесвіти».
Анабтаві сприймає метаверс як новий інструмент, який доповнить звичний нам інтернет.
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«Ми повинні ставитися до метавсесвіту як до наступного кроку в еволюції Інтернету. Технологія Інтернету починалася як мережа даних у 1990-2000 роках. У 2010-х роках вона перетворилася на Соціальний Інтернет. А тепер стає інтернетом речей», — каже він.
За словами топ-менеджера, йдеться про довгострокові інвестиції. Вони спрямовані на розробки в кількох галузях, які забезпечать майбутнє обчислень у метавсесвітах. Продукти будуть призначені й для бізнесу, і для споживачів.
Майкрософт ставить завдання за трьома ключовими напрямками: присутність, зв’язок і взаємодія між різними світами.

Яку роль відіграє ОАЕ

Цікаво, що це інтерв’ю дав директор відділу в ОАЕ. Він розповів, що метавсесвіт виконуватиме важливу функцію в цифровій трансформації країни. Нова інвест-стратегія дасть змогу розширити штат співробітників, залучити клієнтів, оптимізувати операції та трансформувати бізнес-моделі.
Нещодавно Мінекономіки ОАЕ навіть відкрило офіс у метавсесвіті. Тож ця країна має хороші перспективи.
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